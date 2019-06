Sampdoria, la difesa di Di Francesco cerca interpreti: punti fermi e mercato

La Sampdoria alle prese con il completamento del quartetto difensivo. Tra punti fermi e mercato: ecco la situazione

La Sampdoria cerca interpreti per la retroguardia a 2 uomini di Eusebio Di Francesco. I punti fermi sono Alex Ferrari (riscattato dal Bologna) e Omar Colley. Discorso diverso per Andersen, titolare indiscutibile nei blucerchiati di Giampaolo che è sul piede di partenza.

Per questo motivo, la Sampdoria attingerà dal mercato per completare il quartetto difensori. Il Corriere dello Sport registra un’offerta per Wieteska, centrale polacco in forze al Legia Varsavia.