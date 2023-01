Sampdoria, Djuricic: «Si vede che giochiamo meglio, diventeremo più forti nelle prossime partite»

Filip Djuricic, fantasista della Sampdoria, ha parlato poco prima dell’inizio del match del campionato di Serie A contro l’Empoli

Filip Djuricic, fantasista della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport.

PAROLE – «Si vede che giochiamo meglio, diventeremo più forti nelle prossime partite. Siamo più solidi in campo, più organizzati. Oggi vogliamo mettere il destino nelle nostre mani. La partita è molto importante ma ce ne sono tante da giocare, lotteremo fino alla fine. Non so se quello di stasera è uno scontro diretto, loro sono vicini. Con tre punti li possiamo mettere in difficoltà».