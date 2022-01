Sampdoria, Ekdal: «Dobbiamo fare la nostra gara. Ecco cosa ci ha chiesto il mister»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha parlato prima del match contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

DICHIARAZIONI – «Dobbiamo fare la nostra partita e quello che ci ha chiesto il mister. Giocare subito la palla in avanti ed essere aggressivi, in campo deve esserci lo spirito di squadra per portare a casa i tre punti».