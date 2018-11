Sampdoria, Ferrero sul futuro di Quagliarella: «Decideremo insieme»

Sampdoria, il presidente Massimo Ferrero affronta il tema del futuro di Quagliarella: «È un campione, ci vedremo dopo le feste».

Approdato a Genova nel febbraio 2016, Fabio Quagliarella ha collezionato in tre anni e mezzo con la Sampdoria 144 presenze totali condite da 52 gol. Sicuramente un bel bottino per l’attaccante ex granata, entrato nelle grazie del presidente Massimo Ferrero. Il patron del club genovese, intervistato da “Radio Marte”, ha affrontato il tema del futuro della punta partenopea.

«Il suo contratto – ha assicurato – non scade mai. A gennaio decideremo in piena serenità cosa fare: se vorrà rimanere, resterà con noi, se vorrà andare via, lo lasceremo andare. Quagliarella è nel mio cuore, abbiamo un rapporto sereno e dopo le feste ci vedremo. Fabio è un campione, e per questo non si esaurisce mai“. L’attuale contratto dell’attaccante scadrà il prossimo giugno e per questo la Sampdoria dovrà fare in fretta se vorrà tenerlo.

Quindi un retroscena di calciomercato con il Derby della Lanterna con il Genoa sullo sfondo. «La cosa incredibile è che Piatek era la riserva di Kownacki. – ha ricordato Ferrero – Li abbiamo visti tutti e due e decidemmo di prendere Kownacki perchè per noi era il titolare. Mi auguro che Piatek duri molto tempo così vedo Preziosi ridere. Mi auguro che il derby possa portare un sorriso a tutti i cittadini di Genova, ma sono sicuro che ci rialzeremo. Forza Genova e forza genovesi».

GENOA-SAMPODRIA, JURIC PUNTA SU KOUAMÉ E PIATEK PER BATTERE LA SAMP.