Sampdoria, Giampaolo: «Abbiamo saputo soffrire. Messo in campo un grande spirito»

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato al termine del match vinto contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «Partita difficile contro un Empoli forte. La Sampdoria è stata bravissima a capire l’importanza di questa gara, ha saputo soffrire. Abbiamo tirato fuori il massimo da questa gara. Son contento per una prestazione solida e contenuti. L’Empoli sul piano del palleggio ha grande qualità e anche oggi l’ha dimostrato».

ATTEGGIAMENTO – «Grande spirito, grande compattezza, aiuto reciproco. Il lavoro viene da sé. Quando sei più sereno arrivano i risultati. la squadra ha giocato sotto una giusta pressione, poi ci sono i giocatori possono saperla gestire».

QUAGLIARELLA – «Fabio ha fatto il suo primo gol quando lo allenavo io, ha vinto la classifica capocannonieri con un certo Cristiano Ronaldo in Serie A. Ha rincorso tutti a 39 anni, la testa fa la differenza. Su Fabio non ho mai avuto nessun dubbio. Ha fatto pure il centesimo gol. Oggi siamo arrivati con qualche giocatore di troppo in difficoltà, non potevo spremerlo oltre. Sabiri anche ha avuto delle difficoltà. Ekdal e Thorsby idem, non sono stati bene. Ecco perché la prova è rilevante per lo spirito».

