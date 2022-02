Sampdoria, subito problemi per Giovinco: le condizioni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Giovinco: l’attaccante della Sampdoria soffre di un problema al polpaccio. Niente match contro il Milan

Giampaolo deve subito fare i conti con un problema per Giovinco. Il classe ’87 ha accusato un fastidio al polpaccio e non verrà convocato per la partita contro il Milan.

I blucerchiati non vogliono rischiare il fantasista arrivato qualche giorno fa a Genova. Ora cercherà di trovare la miglior condizione in vista delle prossime gare.