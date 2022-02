Milan, riscatto Brahim Diaz: patto col Real Madrid. Le ultime sullo spagnolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: i rossoneri pensano al riscatto di Brahim Diaz e avrebbero già fatto un patto col Real Madrid

La Gazzetta dello Sport questa mattina prova a fare luce sul futuro di Brahim Diaz. Contratto alla mano, il Milan potrà contare su di lui anche il prossimo anno: l’operazione confezionata tra i rossoneri e il Real Madrid, con l’intermediazione di Edoardo Crnjar, ha definito un prestito biennale con diritto di riscatto a 22 milioni e contro diritto Real a 27.

Per discutere del futuro di Diaz, però, non servirà aspettare fino al 2023: tra i due club, da sempre in ottimi rapporti, c’è un patto non scritto che prevede un faccia a faccia già alla fine di questa stagione. E il Milan potrà magari presentarsi con argomenti nuovi e trattare il riscatto anticipato. Brahim, che in rossonero è felice, guadagna 1,2 milioni, somma che nella passata stagione il Milan aveva condiviso con il Real e che da questa annata è in carico solo al club di via Aldo Rossi. Va da sé che un ritocco dell’ingaggio aiuterebbe a strappare un sì anticipato di Diaz.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24