Sampdoria, la squalifica di Keita è un macigno. L’analisi

Sampdoria, la squalifica di Keita e la sua conseguente assenza contro la Roma è un macigno per i blucerchiati. L’analisi

La Sampdoria si prepara alla ripresa degli allenamenti con la sfida di Roma nel mirino. I blucerchiati devono preparare la difficile trasferta contro i giallorossi con l’unica certezza della squalifica di Keita Balde.

L’attaccante blucerchiato, espulso nei minuti finali dell’ultimo turno di campionato, salterà il match contro i capitolini lasciando un’evidente lacuna tecnica e tattica. L’ex Monaco, contro il Sassuolo, ha dato prova della sua buona condizione di forma e delle capacità tecniche che può offrire alla Sampdoria. La sua assenza, unita a quella di Manolo Gabbiadini, limiterà nuovamente a soli due elementi le scelte per l’attacco di Claudio Ranieri, un macigno per il tecnico blucerchiato che aveva appena ritrovato una nuova freccia per il suo arco.