Sampdoria, Micheli: «Semplici deve dare ordine, dal mercato mi aspetto questo…»

Le parole di Maurizio Michieli, direttore sport di Telenord, sul momento della Sampdoria dopo l’arrivo di Semplici. I dettagli

Maurizio Michieli, direttore sport di Telenord, ha parlato in esclusiva a SampNews24 del momento della Sampdoria.

La Sampdoria riparte da Semplici, che dovrà cercare di invertire il trend negativo delle ultime settimane. È lui l’uomo giusto per riuscirci?

«Mi ricollego a quello che dicevo prima: D’Aversa, Giampaolo, Stankovic, Pirlo, Sottil, Semplici… O la Sampdoria negli ultimi tempi si è specializzata nella scelta di allenatori incapaci o il problema principale non sta in panchina. Al netto di questo ragionamento, spero almeno che Semplici riesca a portare un po’ di ordine nel caos sovrano lasciato da Sottil. Certo, purtroppo per lui, parte in salita senza i tre migliori difensori e con un calendario sulla carta difficilissmo».

A proposito di mercato, quella di gennaio sarà la prima sessione senza paletti economici dopo le vicende societarie. In quale reparto si aspetta i maggiori investimenti?

«Tutti, persino nel ruolo del portiere se anche Semplici non troverà la soluzione in casa. Sicuramente servono due difensori, un centrocampista di qualità e un centravanti forte fisicamente. Poi molto dipenderà dal tipo di obiettivo da raggiungere e questo lo diranno solo i prossimi quattro impegni».

L’INTERVISTA INTEGRALE A MICHELI SU SAMP NEWS 24