Sampdoria, parla Lanna: il messaggio del presidente alla squadra

Il presidente della Sampdoria Lanna ha voluto parlare alla squadra dopo i recenti risultati negativi

Dopo Marco Giampaolo anche il presidente della Sampdoria ha voluto intrattenersi con la squadra per scambiare qualche parola dopo la partita disputata contro l’Udinese. Da ex calciatore Marco Lanna ha voluto trasmettere un po’ della sua esperienza ai ragazzi blucerchiati.

Lanna ha chiesto di essere lasciato solo con i calciatori per un dialogo aperto su come superare un momento di difficoltà e fare gruppo per arrivare alla salvezza. Le parole del presidente devono aver fatto presa perché, come riporta Il Secolo XIX, i blucerchiati si sono fermati oltre l’allenamento per parlare tra di loro e confrontarsi.

