Sampdoria, Pirlo: «La partita di Brescia penso sia stata di lezione e non deve più ricapitare»

Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie B contro il Lecco

Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie B contro il Lecco. Ecco le sue dichiarazioni riprese da TMW.

PAROLE – «Sconfitta di Brescia? Penso che i ragazzi abbiamo recepito il messaggio. Erano i primi ad essere delusi dopo la gara. La partita di Brescia penso sia stata di lezione e non deve più ricapitare. Domani affrontiamo una squadra che sta bene, che è in salute, che da quando ha cambiato trend da quando ha cambiato allenatore. Una squadra molto aggressiva e che gioca un buon calcio. Una partita da prendere con le pinze perchè se non abbiamo il giusto atteggiamento poi ci ritroveremo a piangere alla fine ma è quello che non vogliamo. Infortunio Vieira? Abbiamo tante soluzioni. Abbiamo centrocampisti che si possono adattare in quella posizione. Oggi pomeriggio valuteremo chi potrà giocare al posto di Vieira perchè lo perderemo per un po’ di partite. Ma non avremo problemi a sostituirlo anche se con giocatori con caratteristiche diverse. Ricci? Sta lavorando bene, dopo che ha recuperato dall’infortunio si è sempre allenato con continuità. In quella posizione Yepes in questo momento ci sta dando garanzie ma non deve mollare come sta facendo perchè sono contento di come sta interpretando gli allenamenti. Arriverà la sua occasione, può essere domani come la settimana prossima».