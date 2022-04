Tegola Sampdoria, Rincon salterà il derby contro il Genoa

Piove sul bagnato in casa Sampdoria: il venezuelano Rincon è stato ammonito contro il Verona dunque scatterà la squalifica e salterà il derby

Tegola per la Sampdoria in vista del derby contro il Genoa. I blucerchiati dovranno fare a meno di Tomas Rincon, ex della sfida in quanto ha vestito in carriera anche la maglia rossoblù.

Il centrocampista venezuelano ha rimediato una pesante ammonizione durante il match contro il Verona, che farà scattare automaticamente la squalifica per un turno di Serie A.