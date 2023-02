Sampdoria, servono 30 milioni per finire il campionato

Alla Sampdoria serviranno almeno 30 milioni di euro per terminare la stagione in corso, si cercano investitori

Aver superato lo scoglio del pagamento degli stipendi, non mette la Sampdoria al sicuro. Evitare la penalizzazione era importante per tentare di giocarsela ancora sul campo, ma a livello finanziario la situazione resta grave e complicata.

A quanto riporta La Gazzetta dello Sport, alla Sampdoria serviranno almeno 30 milioni di euro per terminare la stagione in corso. Liquidità che il club doriano non ha e dovrà reperire per far fronte alla normale amministrazione e alle prossime scadenze (soprattutto quelle relative alla rateizzazione dell’irpef per non perdere il beneficio). La corsa contro il tempo continua e si cerca un investitore.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEW24.COM