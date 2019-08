Sampdoria, si allontana Defrel: contatti con la Fiorentina per Simeone

La Sampdoria pensa a Gregoire Defrel ma il giocatore continua a prendere tempo. Nel mirino ora c’è Simeone

Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, può lasciare il club viola. La Fiorentina cerca un nuovo acquirente e la Sampdoria ha bussato alle porte del club viola per chiedere informazioni in merito.

Secondo Sportitalia, la Samp ha aspettato fino alle 14,30 una risposta definitiva da Gregoire Defrel, ma in cambio ha ottenuto la richiesta di un rinvio per altre 24 ore. I doriani hanno iniziato a guardarsi attorno, riavviando i contatti con la Fiorentina per Simeone.