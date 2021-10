Sampdoria, situazione al limite: squadra in ritiro

La sconfitta pesante con il Torino ha ripercussioni sulla Sampdoria: la squadra va in ritiro immediato

Ancora una sconfitta per la Sampdoria contro il Torino. La squadra di Roberto D’Aversa riprenderà gli allenamenti già domani e andrà in ritiro in vista della partita con il Bologna.

Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, la squadra blucerchiata rientrerà in pullman a Genova e poi andrà in ritiro in una sede ancora da decidere. Domani ripresa immediata degli allenamenti.