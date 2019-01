Sampdoria-Udinese: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sampdoria-Udinese, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Appuntamento alle ore 18 di sabato 26 gennaio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova per la sfida di campionato in programma tra Sampdoria-Udinese. La sfida è valevole per il turno di campionato numero 21 e mette di fronte le formazioni guidate da Marco Giampaolo e Davide Nicola. Il sabato calcistico prosegue, dopo Sassuolo-Cagliari, con la sfida di Marassi prima del serale Milan-Napoli. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Sampdoria-Udinese qui su CalcioNews24.com.

Sampdoria-Udinese: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Sampdoria-Udinese: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Sampdoria-Udinese: probabili formazioni e pre-partita

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Tavares; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

UDINESE (3-4-1-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; De Paul, Okaka. Allenatore: Nicola.

Sampdoria-Udinese Streaming: dove vederla in tv

Sampdoria-Udinese sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.