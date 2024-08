Sanchez Udinese, Nani SPIEGA: «Ci ha lasciato il cuore. Un ritorno a Udine è POSSIBILE»

Sanchez ritornerà all’Udinese. Le parole di Nani (Group Technical Director bianconero) sul colpo di mercato dei friulani

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il Group Technical Director dell’Udinese, Gianluca Nani, ha rilasciato qualche dichiarazione sul ritorno in bianconero di Alexis Sanchez.

«Lui a Udine ha lasciato il cuore. Ha fatto sempre molto bene. Fino a ora non c’è stata proprio l’opportunità. Non escludo che in futuro ci possa essere. Non voglio creare aspettative che poi non si verificano. Non si esclude mai nulla ma per il momento non si esclude mai nulla».