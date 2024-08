Sanchez Udinese, VICINO AL RITORNO in bianconero

Sanchez, l’ex attaccante dell’Inter ha trovato l’accordo con l’Udinese per il ritorno in Italia: cifre e dettagli del contratto

Come riferito da Tuttosport, Alexis Sanchez, ex attaccante dell’Inter, ha trovato l’accordo con l’Udinese per il ritorno in Friuli e per la permanenza in Serie A dopo l’ultima stagione in cui ha vestito la maglia del club nerazzurro con cui ha vinto lo scudetto della stella.

Sanchez è pronto ad accettare una proposta da parte dei bianconeri per un biennale da 1.2 milioni a stagione.