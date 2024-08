Sancho PSG, l'esterno non è una priorità per i francesi

Contatti in corso tra il PSG e il Manchester United per Jadon Sancho, ma l’esterno al momento non sembra una priorità

Nonostante i contatti avviati tra il PSG e il Manchester United per Jadon Sancho, l’esterno al momento non sembra una priorità per i parigini.

Come riportato da RMC Sport, le due squadre hanno avviato i contatti per il trasferimento dell’inglese, fuori dai piani di Ten Hag e in precedenza accostato anche alla Juve, ma per Luis Enrique il suo arrivo non è uno dei principali obiettivi del mercato dei parigini.