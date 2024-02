Sara Gama: «Addio in Nazionale è stato speciale, sul futuro...»

Le parole di Sara Gama, difensore e capitano della Juventus, sul suo addio alla Nazionale. Tutti i dettagli

Sara Gama, ex capitana dell’Italia Femminile, ha parlato in una live sul canale Twitch della Juventus del suo recente addio alla Nazionale.

RITIRO NAZIONALE E SALUTO COMPAGNE – «E’ stata una sorpresa, sono state molto brave. Pensavo di non sorprendermi più di niente e ce l’hanno fatta dai. Io ero in campo, bella intenta a fare le interviste, non avevo visto che la squadra aveva lasciato il campo. Quando ho voltato la testa le ho viste così. Goliardia di altissimo livello. Sono state molto brave, grande idea. La mente dietro tutto è Rosucci, poi dopo le ragazze tra chi ha ordinato le parrucche, chi ha fatto il resto… Mi hanno regalato una fascetta con belle scritte. Poi a cena mi hanno conciata per le feste. Era tutto inaspettato, è stato molto bello come volevo che fosse».

FUTURO – «Sono diventata grande presto, ci sono cose che faccio da tanti anni. Alla fine l’impegno come in AIC è cominciato, i calciatori vengono invitati ad impegnarsi per migliorare il quotidiano. Poi per me è andato oltre, ho trovato che l’associazione fosse uno strumento per cambiare le cose attorno al campo. Da dentro te ne rendi poco conto ma incide forte su quello che facciamo lì. E’ una cosa molto bella. Poi mi sono sempre preparata, ho fatto la mia piccola laurea. Ho fatto il corso da ds perchè non si sa mai, è sempre bene tenersi tutte le porte aperte. Stare ferma troppo non mi piace. Si tratta di non rimanere fermi in generale, non è solo fare un master o meno, ma applicare la propria mente o una capacità manuale. Ora seguo diverse cose, nella politica sportiva ci sono poi magari domani faccio tutt’altro. Magari posso fare anche qualcosa fuori dal calcio. A volte farsi contaminare è anche bello».

