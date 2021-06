Sarri alla Lazio, si attende la firma: superati gli ultimi ostacoli

Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio: superati gli ultimi ostacoli nella trattativa. Lotito deciso a chiudere

Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio. Come riporta Sky Sport, sono stati superati gli ultimi ostacoli nella trattativa tra il tecnico e Claudio Lotito: accordo totale sia per lo stipendio (che sarà oneroso per i canoni biancocelesti), sia per lo staff.

Come rivela Sky Sport, sarà ancora Giovanni Martusciello il vice di Sarri come era capitato anche nell’esperienza alla Juventus. Si va verso la chiusura della trattativa e la firma.