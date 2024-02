Sarri sicuro: «Possiamo superare il Bayern Monaco. Ecco perché»

Le parole in conferenza stampa dell’allenatore della Lazio Maurizio Sarri in vista della gara contro il Bayern Monaco di Champions League

Vigilia di Champions League per la Lazio, che domani sfiderà il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale. Ecco le parole del tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, in conferenza stampa, analizza così la super sfida contro il Bayern Monaco.

COME SUPERARE IL BAYERN – «Le cose impossibili non diventano possibili perchè nella nostra testa partiamo già sconfitti. Sarà difficilissima, loro sono già favoriti. Ma è una partita bella da vivere, ci dobbiamo dare entusiasmo e fiducia di provarci a tutti i costi. Serve faccia tosta. Sulla carta loro favoriti, vediamo in campo».

COSA DEVE FARE LA LAZIO – «Bisogna soffrire tutti insieme, da collettivo. Contro queste squadre ci saranno momenti di sofferenza, difficoltà da affrontare con positività. E’ inevitabile quando ci sono squadre di questa levatura. Bisogna fare il contrario di quanto fatto con l’Inter in Supercoppa, gli eventi bisogna affrontarli e non esserne in balia».