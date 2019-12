Sarri: «Il livello del campionato è cresciuto» VIDEO

Sarri, il tecnico della Juventus al termine della gara persa con la Lazio per 3-1 ha commentato la sconfitta in conferenza stampa

Una sconfitta che fa male, la prima in questa stagione per la Juventus. Al termine del match mister Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

«Il livello medio del campionato è salito rispetto a due anni fa. A livello di mentalità ora anche le piccole ci provano, il nostro campionato sta cambiando. Se siamo stati meno in vantaggio rispetto ad altre annate non lo so e non mi interessa. Mi interessa subire meno. Noi riusciamo ad esprimere il nostro calcio in degli spezzoni di partite in questo momento. La Lazio è una squadra forte, di grandissima qualità sia fisico che tecnico. Per me è stato sorprendente lo scorso anno non vederla in Champions. Sta facendo bene ed è in un momento di grande condizione fisica».