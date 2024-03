Sassuolo, Ballardini: «Sconfitta? Abbiamo dato un segnale forte»

Le parole di Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, nel post partita della gara contro la Roma. I dettagli

Davide Ballardini ha parlatoa Dazn nel post partita di Roma-Sassuolo, terminata…

PARTITA– «Abbiamo fatto una buonissima partita tenendo bene il campo. Dobbiamo essere più bravi nel tenere palla con più coraggio. Potevamo metterli ancor più in difficoltà. In certi momenti non siamo stati aggressivi subendo un po’ la Roma. Questo non deve succedere perché loro hanno qualità e personalità e ti possono far gol in tutti i modi».

ATTEGGIAMENTO– «Lo spirito, la generosità, la voglia insieme di cercare di ottenere il meglio. L’atteggiamento e lo spirito sono importanti e credo che il Sassuolo abbia fatto vedere questo nello spirito e nella voglia di giocarsela anche qua. Questi sono segnali fortissimi che ci dobbiamo portare con noi sempre. Da qui alla fine dobbiamo essere questi e anche più bravi perché è l’unica strada».