Sassuolo, Carnevali allo SCOPERTO: «Consigli al Milan? L’interesse C’E’, ma sulla DECISIONE posso dirvi QUESTO»

Le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sull’interesse del Milan per Andrea Consigli. I dettagli

Giovanni Carnevali ha parlato a Sky Sport dell’interesse del Milan per Andrea Consigli del Sassuolo.

PAROLE – «Per quanto riguarda Consigli è vero il suo discorso e quello di Valoti. In questo momento però stiamo fermi. Non per un problema tra le due società, ma perché Andrea vuole pensarci. In questo momento mi sento di dire che non si sta portando avanti nulla. Turati è un altro portiere giovane e di grande prospettiva. Vorremmo che rimanesse con noi. Il Sassuolo è sempre stato così: quando c’è un momento in cui bisogna cedre le valutiamo e non ci tiriamo indietro. Ben venga che ci siano le proposte perché significa che abbiamo calciatori che vengono richiesti».