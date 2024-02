Sassuolo, la protesta dei tifosi: «Carnevali vendi tua madre!»

Monta la rabbia dei tifosi del Sassuolo dopo la brutta sconfitta contro il Napoli: il più contestato è l’amministratore delegato Carnevali

Dopo la netta sconfitta contro il Napoli arriva la protesta dei tifosi del Sassuolo. Non è bastato il cambio in panchina tra Dionisi e Bigica per dare un cambio di rotta e contro i partenopei è arrivato un tennistico 6-1.

I tifosi neroverdi hanno fischiato a lungo la squadra e contestato la dirigenza, con Giovanni Carnevali, amministratore delegato, tra i più criticati: «Adesso vendi tua madre!» il coro più gettonato della Curva neroverde.