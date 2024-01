Sassuolo, Dionisi: «Un risultato che può darci una spinta per il futuro»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Dazn al termine della vittoria in casa contro la Fiorentina

PAROLE – «Prima di questa partita pensare di vincere contro la Fiorentina non era semplice per il nostro momento difficile. Stiamo facendo prestazioni positive da un po’, penso a San Siro contro il Milan. Questo risultato speriamo ci aiuti per il futuro e ci dia una spinta positiva. La squadra ha voluto questa vittoria. Gol annullato? L’ho rivisto velocemente non ho approfondito. Se annullano anche questi diventa difficile. Pressione? Io devo fare delle scelte, ci sono momenti e situazioni. Ferrari aveva chiesto di andare perché era dietro nelle gerarchie, ora è quello che gioca di più. Abbiamo tanti giovani, stranieri e anche giocatori con poca esperienza ma dobbiamo metterli dentro perché arrivano per sostituire chi è partito. Fa parte tutto del pacchetto poi è il tecnico che viene messo in discussione ma io cerco di mantenere un equilibrio interno, grazie anche alla società che mi supporta sempre. Il Sassuolo è questo e va bene così. Infortunio Toljan? Per noi è un problema, ma lo vedremo meglio domani».