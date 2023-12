Sassuolo, Dionisi: «Un peccato non essere riusciti a vincerla»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato così dopo il match giocato contro l’Udinese: le dichiarazioni

Alessio Dionisi ha parlato a Dazn dopo Udinese-Sassuolo.

LE PAROLE – «La partita è cambiata al 60′, è un peccato non averla vinta visto cosa fatto nel finale. Devo dire bravi però ai ragazzi per non aver mollato, anche se la partenza è stata a marce corte. Siamo andati in doppio svantaggio, ma non potevamo riprenderla senza essere squadra. Gli episodi oggi sono stati a nostro favore, si è vista la differenza quando una formazione gioca in dieci come spesso è successo a noi».