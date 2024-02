Sassuolo Empoli: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Mapei andrà in scena la sfida di Serie A tra Sassuolo e Empoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Mapei andrà in scena la sfida di Serie A tra Sassuolo e Empoli. I neroverdi hanno bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione in cui sono finiti dopo gli ultimi risultati negativi. Dall’altra una formazione ritrovata dopo il cambio in panchina. L’arrivo di Nicola in Toscana ha portata una nuova ventata positiva nonostante la cessione di Baldanzi. Cinque risultati utili consecutivi ma per la salvezza la strada è ancora molto lunga. Una gara importante con tre punti pesanti in palio, non decisivi, ma in ogni caso determinanti per l’entusiasmo e il morale delle squadre. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Maleh, Marin, Cacace; Żurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola

Sassuolo-Empoli: orario e dove vederla

Sassuolo-Empoli gara delle ore 15:00 del sabato, proseguirà la ventiseiesima giornata della Serie A, la settima del girone di ritorno. Al Mapei sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.