Sassuolo, Grosso: «Lecce ARRABBIATO per il Parma, ma vogliamo PASSARE noi»

Le parole di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, in vista della sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Tutti i dettagli

Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa in vista di Lecce-Sassuolo di Coppa Italia.

OPPORTUNITA’ – «Abbiamo una bella opportunità di confrontarci contro una squadra di categoria superiore, forte, e di provare a conquistare ancora un altro turno nella Coppa Italia».

LECCE – «Ci siamo preparati, stiamo bene e cercheremo di fare il massimo per provare a ottenere il miglior risultato possibile. Il Lecce è una squadra forte, che ha tecnica, gamba, begli interpreti offensivi e un difesa solida. Viene da una delusione in campionato in cui meritava di portare a casa i tre punti e non c’è riuscita, quindi la troveremo anche un pochino arrabbiata. Tutte cose che che sappiamo e tutte difficoltà a cui andiamo incontro ma che ci piace affrontarle a modo nostro, cercando di provare a fare del nostro meglio per riuscire a passare il turno».

CALENDARIO – «Abbiamo cambiato anche nell’arco del campionato, mi piace utilizzare i giocatori che ho a disposizione, provare a dare delle opportunità per fare crescere tutto il gruppo perché tutti devono essere pronti ad affrontare le prossime gare. Domani faremo ancora così, cercando di mettere in campo coloro che possono fare una grande prestazione sapendo di avere sostituti all’altezza e pronti per aiutare la squadra. Non ci saranno Berardi e Lovato, poi qualcuno lo dovremo lasciare a casa, ma abbiamo ancora tempo per deciderlo».