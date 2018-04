La Roma vince e convince, ma soprattutto è Patrik Schick a essere tornato di nuovo in forma. Di Francesco pensa a lui come uomo decisivo nel finale di stagione

La Roma affronterà questo finale di stagione con un uomo in più, un Patrik Schick ritrovato. Dopo tutte le difficoltà di inizio anno, il centravanti ceco ha iniziato a segnare e sembra aver trovato l’intesa con Edin Dzeko. Mancano solo poche partite alla fine di questa annata particolare per i capitolini, ma potrebbe essere lui l’uomo in più per continuare a sognare. Lo ha dimostrato con la Spal e, anche se sembra paradossale, lo ha confermato a Liverpool: accanto a Dzeko, l’ex della Sampdoria può fare grandi cose. Sarà titolare anche nella semifinale di ritorno in Champions League? Per ora è un grosso forse, ma Eusebio Di Francesco può contare su uno Schick ritrovato nel finale di stagione. Il gol con la Spal, la buona prova da subentrato a Anfield e la nuova rete con Chievo lo hanno rinvigorito.

Roma-Liverpool: Schick titolare?

Il rush finale è bello tosto. Non c’è solo la clamorosa rimonta da provare con il Liverpool, c’è pure una Champions League da blindare. Il calendario dice Cagliari e Sassuolo in trasferta e soprattutto Juventus in casa. La classifica invece mette la Roma quattro punti sopra l‘Inter e vicina al nuovo ingresso in UCL. Per non incappare in brutte sorprese, Di Francesco deve puntare sui suoi uomini migliori nelle ultime sfide e Schick è uno di quelli che stanno meglio. Dopodomani la partita col Liverpool dirà molto su quanto può sognare ancora questa Roma, la speranza dei giallorossi è di trovare un’altra miracolosa rimonta e volare verso la finale di Champions League a Kiev. Schick scalpita, potrebbe essere il grimaldello per aprire la difesa del Liverpool. Di Francesco studia la soluzione migliore.