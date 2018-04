La Juventus ha preso Emre Can: manca l’ufficialità, ma il calciatore del Liverpool dirà di sì ai bianconeri e respingerà le avances del Paris Saint Germain

La Juventus può esultare, non solo ha un pezzettino di Scudetto in tasca ma può aver già chiuso per un obiettivo di mercato ormai “storico”. Si tratta di Emre Can, centrocampista del Liverpool in scadenza di contratto. Il progetto tecnico dei bianconeri ha convinto il tedesco di origini turche, dirà sì alla Juventus nelle prossime ore, anche se per ora non c’è l’ufficialità. A darne notizia è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il grosso dell’affare è fatto. A Can andranno sei milioni di euro a stagione e un contratto lungo cinque anni, quindi fino al luglio del 2023. Come detto, è il progetto tecnico a fare la differenza: Can sarà uno dei tasselli fondamentali della linea mediana della Juventus del futuro, il rinnovamento passerà da questo 24enne che ha già esperienza internazionale da vendere.

Emre Can ha scelto la Juventus

La Juventus è stata abile a anticipare il Paris Saint Germain. Sulle tracce di Can si era messo il Bayern a suo tempo, ma nelle ultime ore il tentennamento del tedesco era dovuto all’inserimento del PSG. Si vocifera che l’offerta dei parigini fosse più ricca di quella della Juve, ma mancasse di adeguate garanzie tecniche; in pratica, Can è più convinto di poter fare bene (in campionato e in Europa) alla Juventus che al PSG. In più, al PSG probabilmente Can non sarebbe stato titolarissimo come con la Vecchia Signora, dato che a Torino hanno intenzione di cucirgli addosso il prossimo centrocampo. L’organizzazione della Juventus ha colpito molto Emre Can e pure il suo agente Reza Fazeli, sempre in contatto con Marotta e Paratici. La Juventus sta per sferrare il colpo, a breve Can dirà di sì ai piemontesi.