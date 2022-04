Sconcerti: «Acerbi? Semplice amarezza, Marusic…»

Mario Sconcerti ha detto la sua sul siparietto che ha visto protagonisti Acerbi e Marusic nei minuti finali di Lazio-Milan

Sconcerti ha detto la sua sul siparietto che ha visto protagonisti Acerbi e Marusic nei minuti finali di Lazio-Milan. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Acerbi? Lo conosco da anni ed è un ragazzo per bene. Il suo sorriso è quello di chi ha preso due schiaffi in faccia. Non ci possono essere interpretazioni diverse. Chi glielo fa fare di ridere in faccia alle televisioni? Il ghigno, il sorriso amaro, non l’ha inventato Acerbi. Si reagisce così. E poi nessuno sa cosa gli abbia detto Marusic, ma il terzino ha delle responsabilità».