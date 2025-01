Scontri diretti e sfide decisive: gli eventi imperdibili del girone di ritorno - Calcio News 24

Le gare fondamentali per la conquista del titolo, la corsa per un piazzamento in Champions League e le partite determinanti per la permanenza in Serie A

Il girone di ritorno è la fase più attesa dell’intero campionato perché rappresenta un momento cruciale per qualsiasi squadra. Nella seconda parte della stagione, infatti, vengono stabiliti i verdetti ed i piazzamenti conclusivi della Serie A. La conquista dello scudetto, l’accesso alle competizioni europee e la salvezza sono gli obiettivi che suscitano maggiore interesse tra i tifosi e gli appassionati di calcio. Ecco, a tal proposito, una panoramica dedicata alle gare più importanti, avvincenti e attese del girone di ritorno.

Le partite decisive per il primo posto e la conquista del campionato

Il Napoli viaggia a pieno ritmo verso la conquista del quarto titolo grazie ai 47 punti conquistati fino ad oggi. I partenopei, guidati dall’esperto e navigato Antonio Conte, occupano la prima posizione e non sembrano per nulla intenzionati a cedere il passo alle avversarie. Nel girone di ritorno dovranno affrontare l’Atalanta a Bergamo, la Juventus al Diego Armando Maradona e la Roma all’Olimpico. Queste tre gare confermeranno o meno le ambizioni di una squadra che può vantare un considerevole vantaggio sulle inseguitrici: la mancata partecipazione alle competizioni europee. Impegno piuttosto complesso, invece, per la principale antagonista del Napoli: l’Inter. La detentrice dell’ultimo scudetto, nonostante l’andamento più che positivo degli azzurri, resta la favorita per la stagione 2024/2025. Lo scontro diretto tra le due squadre è previsto per il 2 marzo quando il Diego Armando Maradona ospiterà la partita più attesa dell’intera stagione. I nerazzurri, invece, devono affrontare il Milan e la Juventus a febbraio, prima dell’inevitabile sfida scudetto col Napoli. Gli uomini di Simone Inzaghi devono giocare anche contro l’Atalanta, a Bergamo, prima di affrontare nelle ultime giornate la Roma e la Lazio, entrambe in casa. Occhi puntati anche sull’Atalanta che potrebbe stupire tutti con una meritata e sorprendente vittoria della Serie A. La Dea può contare su un calendario alquanto agevole dati i pochi incontri ravvicinati con le altre contendenti. Le sfide più impegnative sono previste a marzo quando la squadra allenata da Giampiero Gasperini dovrà vedersela con l’Inter, la Juventus e la Fiorentina. Rispetto alla scorsa stagione la lotta per il titolo stimola una maggiore curiosità e questo confronto col precedente campionato fornisce un ulteriore spunto per qualunque appassionato di calcio.

Champions ed Europa League: le principali pretendenti per un posto nelle prossime competizioni europee

La Lazio e la Juventus si contendono l’accesso alla prossima edizione della Champions League. I biancocelesti devono affrontare il primo scontro diretto a fine gennaio contro la Fiorentina in casa. A fine stagione, invece, sono previste le delicate sfide contro la Juventus e l’Inter. I bianconeri, dal canto loro, possono vantare un calendario più agevole nel girone di ritorno, ma occhio alle défaillance di una squadra ancora acerba dal punto di vista dell’intensità e del gioco espresso in campo. Fiorentina, Milan, Bologna e Roma, infine, rientrano tra le principali candidate per l’accesso alla prossima Europa League. Durante il girone di ritorno questi club si affronteranno fino all’ultima giornata per un posto nelle imminenti competizioni europee.

Le sfide per la permanenza in Serie A: una sfida all’ultimo punto conquistato in campo

La lotta per la salvezza è una delle fasi più entusiasmanti ed esaltanti del campionato. Diverse squadre, infatti, scendono in campo per blindare la permanenza in Serie A. In questo momento della stagione le ultime posizioni della classifica sono occupate da: Monza, Venezia e Cagliari. I brianzoli devono compiere una vera impresa nel girone di ritorno, ma con l’avvicendamento in panchina tra Nesta e Bocchetti potrebbero arrivare dei punti preziosi nelle prossime giornate. Venezia e Cagliari dovranno affrontarsi nella penultima giornata in Sardegna in una gara che possiede tutte le caratteristiche del classico spartiacque per una delle due società.