Sebastiano Esposito Empoli: TUTTO FATTO, scambio di documenti con l’Inter

Tutto fatto per Sebastiano Esposito all’Empoli: scambio di documenti in corso con l’Inter: le ultime sul trasferimento

Sebastiano Esposito si appresta a salutare definitivamente l’Inter: dopo la scorsa stagione passata in prestito alla Sampdoria, ci siamo per il suo trasferimento a titolo definitivo all’Empoli. Operazione in chiusura e scambio di documenti in corso col club toscano. stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio.

IL PUNTO – «Sebastiano #Esposito all’Empoli, affare fatto: siamo allo scambio di documenti».