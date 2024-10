Sentenza Diarra, la FIFA: «Pronti al dialogo per migliorare il mercato» – VIDEO

La FIFA, in seguito alla Sentenza Diarra ha comunicato di essere pronta a ridiscutere i meccanismi del calciomercato globale, dopo che la Corte di Giustizia Europea aveva stabilito che alcune norme del regolamento FIFA sono contrarie alle leggi dell’Unione Europea. Di seguito il comunicato della FIFA sui propri social.

FIFA will open a global dialogue on the transfer system, involving key stakeholders, to adapt article 17 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP).



This announcement follows on from the decision of the Court of Justice of the European Union on the Diarra… pic.twitter.com/T75UOIaYda