Separazione Piqué Shakira, la marmellata rivelatrice

Spunta un nuovo retroscena sulla separazione tra Piqué e Shakira: la cantante avrebbe scoperto del tradimento… con una marmellata

Spuntano nuovi dettagli sulla separazione tra Piqué, ex calciatore del Barcellona e la popstar Shakira.

Secondo quanto riportato del programma televisivo spagnolo, Socialité, a rivelare alla cantante del tradimento sarebbe stato un vasetto di marmellata. La cantante infatti, teneva sempre in casa alcuni barattoli e sa che sono solo per lei dato che al calciatore la marmellata non piace. Con il tempo però si è accorta che il volume della marmellata nei vasetti diminuiva quando lei non c’era. Il mistero è presto scoperto: era la colazione di Clara Martí, amante dell’ex difensore.