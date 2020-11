Sergio Ramos, 100 con il Real e senza contratto: lo strano caso del miglior difensore al mondo

Sergio Ramos ha raggiunto la strabiliante quota di 100 reti in maglia Real Madrid: resta però l’incertezza sul contratto in scadenza, con anche la Juve alla finestra

Che Sergio Ramos sia uno dei più straordinari difensori della storia del calcio ci sono oggettivamente pochi dubbi. Con l’incornata che ha inchiodato Handanovic ha toccato quota 100 reti con la maglia del Real Madrid. Un record che lo pone, tra i difensori, solo alle spalle della leggenda Fernando Hierro che ne realizzò 127 in maglia Merengues.

Ma la domanda che mezza Europa si pone è: potrà proseguire la sua rincorsa al record? Già, perché il miglior interprete al mondo della fase difensiva ha un contratto in scadenza nel giugno 2021. Dunque, tra poco più di due mesi sarà tecnicamente libero di firmare con qualsiasi altro club.

E le offerte certamente non mancano sul piatto del trentaquattrenne centrale andaluso. Non ultima ci sarebbe quella della Juventus, come rilanciato nelle ultime ore dal media spagnolo El Chiringuito, molto affine alle vicende del club castigliano. Ma non soltanto i bianconeri sarebbero sulle sue tracce, visti le persistenti voci sull’interessamento del Paris Saint Germain.

Il contratto da 13 milioni a stagione, naturalmente, non è facilmente proponibile per la stragrande maggioranza dei club mondiali. Ma ciò che più induce all’ottimismo sul possibile rinnovo con i Blancos è sostanzialmente la volontà comune di giungere a un accordo che soddisfi le parti.

Sergio Ramos non ha mai manifestato particolari desideri di abbandonare la fascia di capitano e tantomeno il Real Madrid può permettersi di lasciar andare a cuor leggero il miglior difensore al mondo, oltreché leader apprezzato e rispettato da spogliatoio, stampa e aficionados. E le parole di Zidane nel post gara contro l’Inter “Non ho dubbi che rimarrà” sono ulteriore indizio della possibile, probabile fumata bianca.

Il motivo di attrito sarebbe, secondo i media spagnoli, la durata dell’eventuale rinnovo. L’entourage del giocatore spingerebbe per un pluriennale, visto l’altissimo rendimento che non accenna a crollare di livello. Sul fronte opposto, la dirigenza vorrebbe discutere annualmente gli accordi per gli Over 30, con solo un’opzione per il secondo anno in base al numero delle presenze. Insomma, dettagli non insormontabili. Le vie del calciomercato sono infinite per definizione, ma una piccola eccezione per il miglior difensore al mondo il Real Madrid difficilmente potrà non farla.