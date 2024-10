Sergio Ramos, clamoroso ritorno al Real Madrid a 38 anni? Ecco la verità sul difensore

L’annuncio ufficiale del Real Madrid sul rinnovo di contratto di Dani Carvajal nonostante il recente infortunio al ginocchio

Il Real Madrid ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Dani Carvajal subito dopo il grave infortunio al ginocchio.

COMUNICATO – «Il Real Madrid C. F. annuncia che, come previsto, ha concordato con Dani Carvajal il prolungamento del contratto del nostro giocatore, che rimane legato al club fino al 30 giugno 2026.

Carvajal è entrato a far parte del Real Madrid nel 2002, quando aveva solo 10 anni, e ha giocato in tutte le categorie del nostro sistema giovanile, dall’Alevín B al Castilla nel 2010. Il 12 maggio 2004 è stato protagonista di un’immagine iconica della nostra storia, la posa della prima pietra della Ciudad Real Madrid accanto all’allora presidente onorario Alfredo Di Stéfano.

Dal 2013 fa parte della prima squadra e nelle sue dodici stagioni in cui ha difeso la nostra maglia è diventato una leggenda del Real Madrid e del calcio mondiale.

Con il Real Madrid ha vinto 26 titoli in 427 partite: 6 Champions League, 5 Coppe del Mondo per Club, 5 Supercoppe Europee, 4 campionati, 2 Coppe del Re e 4 Supercoppe di Spagna. Carvajal è uno dei soli cinque giocatori ad aver vinto sei Coppe europee. A Wembley, il 1° giugno, è stato nominato miglior giocatore della finale di Champions League, in cui il Real Madrid ha vinto la sua 15ª Coppa europea.

Carvajal è anche una leggenda della nazionale spagnola, con la quale ha ricevuto 50 presenze. Con la maglia della Spagna ha vinto 1 Campionato Europeo, 1 Nations League, 1 Campionato Europeo Under-21 e 1 Campionato Europeo Under-19.

Il Real Madrid vuole dimostrargli tutto il suo sostegno e il suo affetto e gli augura una pronta guarigione, in modo da poter godere di nuovo del suo calcio in campo il prima possibile».