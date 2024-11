Serie A, il campionato delle 5 sorelle (e almeno una cugina): in Italia regna l’incertezza

La Serie A è di gran lunga il campionato più equilibrato d’Europa: 5 squadre in 1 punto: il paragone con le principali leghe europee

Non esistono criteri oggettivi per definire come un campionato sia meglio di altri, ma ogni competizione può scegliere i suoi criteri per portare avanti la propria tesi: se Premier League e La Liga possono contare su tanti soldi e grandi nomi di richiamo, quest’anno la Serie A può vantarsi di essere il campionato più combattuto d’Europa, grazie a 5 squadre tutte insieme in un solo punto.

Dietro al Napoli capolista a quota 29 punti (la quota più bassa dei campionati europei insieme al Bayern Monaco), ci sono ben 4 squadre ad inseguire ad un punto di distanza: Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio e volendo si può aggiungere la Juve, a 4 punti dalla vetta e ad una vittoria dal gruppo di testa. In nessun altro campionato regna un equilibrio del genere. Fuori dal nostro paese il campionato dove il gap tra chi comanda e chi insegue è più ridotto è La Liga, dove il Barcellona è a +4 dal Real Madrid e a +5 dall’Atletico. Seguono Eredivisie – 5 punti tra la capolista PSV e la sorpresa Utrecht – e Super Lig, 5 punti tra il Galatasaray di Osimhen e il Fenerbahce di Mourinho. Sono 6 i punti di distacco tra capolista e seconda in Ligue 1 – 32 PSG, 26 Monaco – Bundesliga – 29 Bayern Monaco, 23 Eintracht -. Nella Liga Portugal lo Sporting è a +7 rispetto al Porto e infine la Premier League, che nonostante la forza economica delle sue big è il campionato più a senso unico d’Europa: complice l’ottima partenza del Liverpool di Slot e il momento di crisi nera del City, il divario tra i primi e i secondi e di addirittura 8 punti.