Serie A, Torino e Juventus al COMANDO in classifica! Ecco da QUANDO non succedeva: il DATO

Serie A, il Torino e la Juventus sono già al COMANDO in classifica! Ecco da QUANDO non succedeva questa situazione: il DATO

Secondo quanto riportato da Opta, il Torino e la Juventus che occupano il primo posto in classifica dopo tre sole giornate di Serie A, si va ad eguagliare una speciale combinazione che non accadeva dal lontano 1979/1980. All’epoca il primato in classifica era in coabitazione con l’Inter, in questa stagione si è aggiunta, ieri sera, anche la sorpresa di questo inizio di campionato, l’Udinese.