Serie A, domani il sorteggio dei calendari: i criteri per la compilazione

La Serie A 2018/2019 è alle porte e domani verrà sorteggiato il calendario del prossimo campionato con i seguenti criteri di compilazione

Con il sorteggio in programma per domani sera alle 19 verrà diramato il calendario della Serie A 2018/2019. La Lega ha nel frattempo precisato tutti i criteri attraverso cui si verificherà l’estrazione.

Nelle ultime quattro giornate le gare in casa sono perfettamente alternate a quelle in trasferta; non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone; nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta; è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: Empoli-Fiorentina, Genoa-Samp, Inter-Milan, Juve-Torino, Lazio-Roma; le società che, nel 2017/2018, hanno disputato fuori casa l’ultima gara giocano in casa l’ultima partita.

Nei due turni infrasettimanali feriali non sono possibili incontri tra Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, né i derby cittadini di Milano, Genova, Roma e Torino; i derby di Genova, Milano, Roma e Torino non sono possibili né alla prima né all’ultima giornata e si effettuano in giornate diverse fra loro; non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2017/2018; nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2016/2017 o 2017/2018; nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2016/2017 o 2017/2018; le Società partecipanti alla Champions (Inter, Juventus, Napoli e Roma) non incontrano le Società partecipanti all’Europa League (Atalanta, Lazio e Milan) nelle giornate poste tra un turno di Europa League e un turno successivo di Champions (5ª, 8ª, 13ª e 16ª giornata).