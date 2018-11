Serie A: ecco le 5 curiosità più interessanti sulla 14ª giornata – VIDEO

Alcune delle curiosità più interessanti della 14ª giornata riguardano le sfide Fiorentina-Juventus, Roma-Inter e Atalanta-Napoli

La Serie A torna in campo per disputare la 14ª giornata: si parte con il botto sabato alle 18, quando si sfideranno due rivali storiche come Fiorentina e Juventus, mentre domenica alle 20.30 sarà volta del big match dell’Olimpico, tra Roma e Inter. Il turno di campionato si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Atalanta e Napoli. Una delle curiosità relativa a questa giornata riguarda proprio la sfida tra i bergamaschi e gli azzurri: nelle ultime 3 sfide casalinghe, la squadra di Gasperini ha perso 2 volte.