Serie A, FIGC proroga la fine della stagione 2019/2020 al 2 agosto

Serie A, la FIGC ha prorogato la fine della stagione 2019/2020 fino al 2 agosto: si rispetteranno le linee guida della UEFA

La fine della stagione 2019/2020 in Italia è stata prorogata fino al 2 agosto. A riportare la notizia è l’ANSA che anticipa il comunicato della FIGC e la decisioni presa dopo la riunione tra le compontenti della federcalcio.

Questa decisione, al momento, rende possibile finire la stagione di Serie A in tempo utile per le qualificazioni alle coppe europee, come dettato dalle linee guide della UEFA, dopo la riunione del Comitato Esecutivo.