Fiorentina da Champions, Frosinone in calo: le due vere conferme di fine 2023

Ogni tanto alzare la testa dall’ultima partita e osservare la continuità nelle serie dei risultati consente di capire qualcosa in più sull’andamento del torneo. E, a tal proposito, ci sono solo due squadre che da 3 giornate a questa parte fanno lo stesso risultato, una vince e l’altra perde.

1) FIORENTINA. Italiano è felicissimo dei suoi, che stanno imparando a conquistare 3 punti anche senza brillare. E per di più pure supplendo all’assenza di Nico Gonzalez e al calo di forma di Jack Bonaventura. Verona, Monza, Torino: non essendo di Allegri, nessuno scriverà di successi di corto muso e intanto la Viola è lì, virtualmente in Champions.

2) FROSINONE. Lecce, Juventus e Lazio: il calendario non era dei più facili, ma lo stop era evitabile, ancor più tenendo conto che due sconfitte sono maturate nei finali di gara e l’ultima con i ciociari in una situazione di vantaggio all’Olimpico.