Serie A, i possibili protagonisti della 21ª giornata

La Serie A vivrà nel weekend il secondo turno del girone di ritorno: ecco i possibili protagonisti della 21ª giornata

Le 20 squadre della Serie A torneranno in campo nel weekend per la 21ª giornata, turno di campionato nel cui programma spiccano 3 gare su tutte: l’anticipo del Franchi fra la Fiorentina di Cesare Prandelli e l’Inter di Antonio Conte, il big match del sabato fra la Juventus di Andrea Pirlo e la Roma di Paulo Fonseca, e il posticipo domenicale fra la Lazio di Simone Inzaghi e il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Queste partite potrebbero dare infatti un quadro più chiaro alla lotta per lo Scudetto e a quella per non retrocedere. Sempre di sabato, l’Atalanta di Gasperini ospiterà il Torino di Davide Nicola, mentre lo Spezia di Vincenzo Italiano farà visita al Sassuolo di Roberto De Zerbi al Mapei Stadium, e la sfida del sabato sera vedrà opposti il Genoa di Davide Ballardini e il Napoli di Gennaro Gattuso. Le gare della domenica si apriranno con il lunch match delle 12.30 fra il Benevento di Pippo Inzaghi e la Sampdoria di Claudio Ranieri. Nel pomeriggio il Milan capolista di Stefano Pioli ospiterà al Meazza il Crotone di Giovanni Stroppa nel testa-coda fra prima e ultima in classifica e l’Udinese di Luca Gotti sfiderà il Verona nel Derby del Triveneto. In serata, prima del posticipo, il derby emiliano del Tardini fra il Parma di Roberto D’Aversa e il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che metterà in palio punti pesanti in chiave salvezza. Ma vediamo i possibili protagonisti della 21ª giornata di Serie A:

ROMELU LUKAKU, FIORENTINA-INTER

Il centravanti belga è una costante per i nerazzurri in questa stagione, in cui ha già realizzato 14 goal in 19 presenze complessive considerato il solo campionato. La partita in trasferta con i viola, in lotta per la salvezza, appare particolarmente complessa per i milanesi, che puntano a sopravanzare in vetta alla classifica i cugini rossoneri, e proprio il centravanti principe ricoprirà un ruolo da protagonista, contro una difesa molto fisica come quella dei toscani. i 24 goal segnati da lui e dal suo compagno di reparto Lautaro Martínez sopravanzano di tre unità quelli totali realizzati finora dalla Fiorentina.

CRISTIANO RONALDO, JUVENTUS-ROMA

CR7 ha dimostrato nel Derby d’Italia della semifinale di Coppa Italia di aver ritrovato la miglior condizione dopo un leggero calo nelle ultime settimane. I suoi numeri in stagione sono impressionanti: il fuoriclasse portoghese, nel solo campionato, ha trovato la via del goal per 15 volte in 16 partite disputate, e già nella sfida di andata castigò per due volte i giallorossi. Ora proverà a ripetersi, anche per spezzare il digiuno che in Serie A dura per lui da 3 gare consecutive. Da quando gioca in Italia, Cristiano Ronaldo non è mai rimasto senza goal per 4 match di fila.

CIRO IMMOBILE, LAZIO-CAGLIARI

I biancocelesti, alla luce dei risultati positivi delle ultime settimane, sembrano aver ritrovato la loro migliore condizione. La gara contro il Cagliari si presenta comunque piuttosto insidiosa, visto che i rossoblù hanno il dente avvelenato per i confronti più recenti, persi spesso in modo rocambolesco, e hanno bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione. I possibili protagonisti della 21ª giornata di Serie A: fra i giocatori più attesi della squadra di Simone Inzaghi c’è sicuramente il bomber Ciro Immobile. L’attaccante napoletano ha già segnato 9 goal in carriera contro i rossoblù, di cui ben 6 in partite casalinghe, e in questo campionato ha totalizzato 13 centri fino a questo momento.