Serie A, la Juventus è la squadra con più costi: che gap con l'Inter

La Uefa ha pubblicato il costo delle rose europee. Per quanto riguarda le italiane, grande differenza tra Juventus e Inter

La Uefa ha pubblicato la prima edizione del report “The UEFA European Club Finance and Investment Landscape”, con l’obiettivi di analizzare le spese e gli incassi dei 700 club europei militanti nelle prime divisioni della rispettiva nazione nell’annata 2022/23.

Per quanto riguarda l’Italia la Juventus è in ottava posizione generale con 890 milioni di spese, quasi 300 in meno dell’Inter al decimo posto. In top 20 le altre due italiane sono il Napoli con 445 milioni spesi e il Milan che chiude la classifica a 336.