Serie A, RIVOLUZIONE sulle interviste di campionato

Le ultime novità sulla rivoluzione mediatica della Serie A: ecco gli aggiornamenti sulle conferenze stampa e non solo

Ci sono novità per la prossima stagione di Serie A. Infatti, secondo Calcio e Finanza, dal “Regolamento Interviste e Accesso agli Impianti Sportivi” c’è scritto che aumenteranno le interviste, a partire miniflash a bordocampo prima dell’inizio del secondo tempo e non più a fine primo tempo.

Cambierà anche la “superflash” over una rapida intervista congiunta a due calciatori della medesima squadra tra cui il “Man of the Match”. Infine, nelle conferenze stampa di fine partita parlerà non solo l’allenatore, ma anche un giocatore.