Più STADIO meno STREAMING: la Serie A torna a riempire gli SPALTI

La Serie A torna a riempire gli stadi: questo avvio di stagione segna un record con numeri che non si vedevano dagli anni ’90

Stagione di Serie A 2024-25 in controtendenza rispetto alle ultime: nelle prime tre partite della stagione, come riportato dal Corriere dello Sport, sono aumentati il numero di tifosi che hanno scelto di assistere alla partita dallo Stadio. Una media di 32 mila a partita, complice anche il caldo della bella stagione, ma sicuramente un dato rassicurante, visto che si tratta della media tifosi più alta dalla stagione 1997/98. Tra gli impiati domina San Siro che tra Inter e Milan ha sempre garantito 70 mila spettatori.

In lieve calo invece lo streaming, che è rimasto stabile sui 4 milioni di spettatori su DAZN, qualche centinaio di migliaia in meno rispetto allo scorso anno, ma in probabile crescita con l’arrivare della stagione fredda. Sorride Sky, che viaggia su una media di 1 milione e 400 mila a partita, il +46% rispetto alla scorsa stagione. La squadra che fa più spettatori è la Juve, con il picco nella sfida con la Roma, partita che ha superato i 2 milioni di spettatori tra Sky e DAZN.