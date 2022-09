Serie B da campioni del mondo: gli eroi di Berlino nell’umile provincia

La Serie B marchiata a fuoco dai campioni del mondo 2006: da Buffon a Inzaghi, da Grosso a Cannavaro per coltivare il sogno promozione

Una Serie B per campioni del mondo. A pensarci bene sarebbe quasi un ossimoro accostare il nome di alcuni tra i più illustri e vincenti uomini del calcio italiano all’umile campionato cadetto. Eppure è la realtà di questo avvio di stagione 2022-23 che sta rilanciando sul palcoscenico alcuni dei campioni del mondo 2006. Gli eroi di Berlino trapiantati nei campi della provincia italiana.

Ultimo in ordine di tempo è stato Fabio Cannavaro, assunto quale nuovo allenatore del Benevento per la sua prima esperienza su una panchina del Belpaese dopo la gavetta tra Cina e Arabia Saudita. Un ingaggio celebrato via social anche dalla stessa Lega di Serie B.

Il leggendario ex capitano azzurro si unisce così al gruppetto già ben nutrito, capeggiato da Pippo Inzaghi e Fabio Grosso sulle panchine di Reggina e Frosinone, oltreché dall’infinito Gigi Buffon ancora sulla breccia nella sua Parma. Se i Ducali di Fabio Pecchia sono tra le formazioni più attese in chiave promozione, calabresi e ciociari sono tra le rivelazioni delle prime giornate. Superpippo in vetta (insieme al Brescia) con miglior attacco e miglior difesa, l’ex terzino a inseguire in scia. Una Serie B versione extralusso, da campioni del mondo.